وليد صادي يعزي الصحفي مومن آيت قاسي

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأحد، رسالة تعزية وموساة، للصحفي الجزائري مومن آيت قاسي.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة التعزية، التي وجهها صادي، للصحفي آيت قاسي، اثر وفاة والدته.

وأبدى رئيس “الفاف”، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، تعازيهم الخالصة، لمؤمن آيت قاسي، وكل عائلة الفقيدة.

ودعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، المولى عزّ وجل، أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.