وليد صادي ينعي وفاة الإعلامي الرياضي محمد مرزوقي

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية ومواساة، اثر تلقيه نبأ وفاة الإعلامي الرياضي محمد مرزوقي.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها صادي، باسمه ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، لعائلة الفقيد.

كما عبّر رئيس “الفاف”، وليد صادي، في رسالته، عن تضامنهم الكبير مع عائلة الفقيد، وأقاربه، في هذا المصاب الجلل.

من جهتها حرصت العديد من الأندية الجزائرية، على غرار شباب بلوزداد وشباب قسنطينة، نشر رسالة تعزية وترحم على روح الفقيد الصُحفي محمد مرزوقي.