وليد صادي يهنئ سيدات فريق شبيبة القبائل لتتويجهن بكأس السوبر

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، أمس السبت، سيدات فريق شبيبة القبائل، نظير تتويجهن بلقب كأس السوبر 2025.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، رسالة التهنئة التي وجهها صادي، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، لسيدات شبيبة القبائل.

كما حرصت “الفاف”، على التذكير، بأن فريق شبيبة القبائل، للسيدات، كان قد توّج نهاية الموسم الماضي، بلقب كأس الجزائر.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل للسيدات، فاز أمس السبت، بنهائي السوبر، بنتيجة هدف دون رد، على حساب سيدات أولمبيك أقبو.