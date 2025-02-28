وليد صادي يهنّئ الجزائريين بمناسبة حلول الشهر الفضيل

هنّأت كل من وزارة الرياضة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تقدم وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، بأرقى عبارات التهاني وصادق الأماني بموفور الصحة والعافية.

راجين من المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذه المناسبة العظيمة بقبول الأعمال وثبات الأجر، ويلهم السداد والتوفيق.