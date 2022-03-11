وليد ناصي “محرز ملهم وقدوتي.. أريد تقليده”

ابدى وليد ناصي لاعب ستاد بريوشان سعادته الكبيرة لمقارنة إمكانياته من قبل عدد من متتبعي شؤون كرة القدم في فرنسا بإمكانيات نجم مانشيستر سيتي رياض محرز.

وقال ناصي الناشط رفقة فريقه في دوري الدرجة الثالثة الفرنسية في تصريح له لـ “تلغرام” اليوم “بصراحة، أسعى لتكرار ما يفعله محرز في مشواره الكروي”.

وربط عدد من التقنيين إمكانيات اللاعب الشاب بما يفعله محرز مع مانشيستر سيتي والمنتخب الوطني. خاصة وانّه يملك نفس الفنيات وتشابه طريقة اللعب.

كما ختم ناصي “صحيح أننا متشابهون في طريقة اللعب وحتى جسديا. أريد تقليده. رحلته ملهمة”.

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غاري نيفيل: “محرز أفضل جناح أيمن في العالم”

أثنى النجم السابق للمنتخب الإنجليزي، غاري نيفيل، على الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، معتبرا اياه الأفضل في منصبه.

وصرح نيفيل، في هذا الخصوص، عبر “سكاي سبورت”: “محرز يلعب بشكل رائع، وخارق للعادة كجناح أيمن”.

كما أضاف النجم الانجليزي الأسبق: “بالنسبة لي أعتبره أفضل لاعب في العالم حاليا في منصبه كجناح أيمن”.

وجاءت هذه التصريحات من غاري نيفيل، عقب تألق رياض محرز، في مباراتهم الاخير أمام مانشستر يونايتد، أين سجل هدفين، وقاد السيتي للفوز برباعية.

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