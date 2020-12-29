وليد ياسين: الإبتكار اليوم هو محرك الإقتصاد في العالم

قال الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات الناشئة وليد ياسين، أن الابتكار اليوم هو محرك الإقتصاد في العالم.

وأضاف الوزير المنتدب على هامش تدشين أوّل حاضنة للمؤسسات الناشئة، أنه لايمكن ان نتصور نموذج اقتصادي جديد دون الإبتكار.

وأوضح وليد ياسين، أن الحكومة لم تتوان في دعم الشركات الناشئة المبتكرة خاصة قطاع النقل الذي لا زال يستقطب الابتكارات.

وأكد الوزير المنتدب، أن الوزارة رافقت العديد من الشركات الناشئة العاملة في قطاع النقل.

وأوضح أن الحاضنة سيكون لها الدور المهم في المجال لتمكن اصحاب المشاريع تجسيدها على ارض الواقع.

كما أن الوزارة المنتدبة تشجع على انشاء الحاضنات وهياكل المرافقة التي تلعب دور مهم في مرافقة اصحاب المشاريع للتركيز على عملية الابتكار وخلق الثروة بعيدا عن العراقيل.