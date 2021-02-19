وليد ياسين: المؤسسات الناشئة قادرة على إحداث ثورة في قطاع المالية

أكد الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن المؤسسات الناشئة قادرة على إحداث ثورة في قطاع المالية بالجزائر.

جاء هذا خلال تدخله في لقاء بورصة الجزائر والمؤسسات الناشئة، الذي نظم تحت شعار “معا لنبني اقتصاد الغد”.

وقال وليد ياسين، أن الإقتصاد العصري يعتمد على المؤسسات المبتكرة الشابة التي لديها قابلية التطور السريع في مجالات عدة.

وكشف الوزير المنتدب، أن المؤسسات الناشئة يمكنها أن تكون أحيانا أكثر فعالية في مجال البحث والتنمية.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير المنتدب المؤسسات المبتكرة لكي تكون محركا حقيقيا للتحول الرقمي والنمو بشكل يسمح للشركات المالية بالربح.

من جهته، أشار رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عبد الحكيم براح إلى أن البحث يعتمد حاليا على المؤسسات الناشئة.

كما دعا حاملي المشاريع المشاركين في هذا الحدث إلى الإستفادة من حضور ممثلي بورصة الجزائر والتأمينات لعرض الحلول التي تسمح ببناء إقتصاد الغد.