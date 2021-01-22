وليد ياسين: تسليم العلامات الأولى “مؤسسة ناشئة” على 48 شابا مقاولا

كشف الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وليد ياسين، أنه تم تسليم العلامات الأولى “مؤسسة ناشئة” على 48 شابا مقاولا.

وأكد الوزير المنتدب إلتزامه بالتكفل بكل عائق يحول دون تطوير المؤسسات الناشئة، مع إنشاء خلية وساطة في دائرته.

وتهدف خلية الوساطة إلى تقديم مشاريع الشاب الجزائري لمختلف الدوائر الوزارية وتسهيل اجراءاتها الادارية.

وكشف وليد ياسين، أن هذه الخلية درست إلى غاية الآن 250 ملفا.

ويتعلق الأمر بالدفعة الأولى من المؤسسات الحاملة لمشاريع اعتبرتها اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” وحاضنة أعمال” مبتكرة وذات امكانية كبيرة للنمو حسب الكيفيات التي حددها القانون.

ويتيح الحصول على هذه العلامة للشركة الناشئة الإستفادة من بعض التسهيلات لا سيما الإعفاءات الضريبية والجبائية والمرافقة.

ويمكن لحاملي المشاريع الراغبين في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” تقديم طلب للجنة الوطنية لمنح العلامة.

وتجتمع اللجنة مرتين في الشهر عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة التي أطلقت بداية ديسمبر الماضي.

وللحصول على العلامة، فإن المؤسسة الناشئة التي يجب أن تكون خاضعة للقانون الجزائري لا ينبغي أن يتجاوز عمرها 8 سنوات.

ويشترط أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة.

كما يجب أن يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، وأن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50 بالمائة.

إلى جانب ذلك يتوجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، وأن لايتجاوز عدد العمال 250 عاملا.