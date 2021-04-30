وليد ياسين: نحو إنشاء 1500 مؤسسة ناشئة ومبتكرة نهاية سنة 2021

قال الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد ياسين، أنه تم إحصاء 600 مؤسسة تحمل علامة شركة ناشئة أو مبتكرة.

وكشف الوزير خلال زيارته أمس، إلى ولاية البليدة، أنه يتوقع إرتفاع العدد مع نهاية السنة الجارية لنحو 1500 مؤسسة.

وأضاف الوزير، أن استحداث أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة مع نهاية السنة الجارية هو هدف واقعي، لأن الوزارة تركز على الجانب النوعي وليس الكمي.

وأشار إلى أن الفرق ما بين الشركات الكلاسيكية والناشئة هو أن هذه الأخيرة تقدم خدمات مبتكرة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وكشف في ذات السياق، أن الوزارة قامت بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين أصحاب الشركات، وحتى أصحاب المؤسسات المبتكرة ممن لم يتحصلوا بعد على السجل التجاري لتسجيل أنفسهم.