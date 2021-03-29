وليد ياسين يُبشر بتغيير عميق سيمس كل جوانب الإقتصاد

الوطني
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وليد ياسين يُبشر بتغيير عميق سيمس كل جوانب الإقتصاد
بقلم نادية بن طاهر

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، وليد ياسين، إن الندوة الوطنية حول اقتصاد المعرفة، هي بداية تغيير عميق سيمس كل جوانب الإقتصاد.

وأورد الوزير المنتدب، في كلمة له بمناسبة إنطلاق الندوة، إن الهدف منها هو اقتراح تدابير ملموسة واقعية لتعزيز اقتصاد المعرفة.

وهو ما سيسمح، بالمرور بخطى ثابتة، نحو إقتصاد أكثر طموح وأكثر تنافسية، يضيف ذات المتحدث.

وأوضح وليد ياسين، إن الورشات التي سيتم تنظيمها اليوم، ستتناول مواضيع مهمة ومتكاملة.

وتتمثل هذه المواضيع، في تشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي، وتمويل الإبتكار.

وكذا تعزيز الاقتصاد الرقمي، ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والتعليم والتكوين وتقوية المهارات والحوكمة.

وأكد وليد ياسين، إن إقتصاد المعرفة، يتطلب تدابير قوية وقطيعة مع الماضي وتجسيد حقيقي لإقتصاد السوق.


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