وليد صادي: “الرئيس تبون يولي اهتماما كبيرا لكرة اليد”

أكد وزير الرياضة، وليد صادي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي اهتماما كبيرا لكرة اليد.

وقال وليد صادي، اليوم الاثنين، خلال زيارة عمل وتفقد لمدينة خنشلة: “كرة اليد نالت حصتها في مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتماما كبيرا لكرة اليد”.

وأضاف صادي: “مثلما صرّحت سابقا، نحن نولي اهتماما كبيرا لهذه الرياضة، لهذا سنمر إلى السرعة القصوى”.

وختم وزير الرياضة “كرة اليد كانت سابقا رياضة نفتخر بها ولن ننسى التاريخ الإيجابي لتتويجاتها المتتالية”.

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