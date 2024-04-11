ولي العهد الأردني والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول

أعلن أمس الديوان الملكي الأردني، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

وهنأ الديوان الملكي الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة، متمنياً لهم الذرية الصالحة المعافاة الطيبة.

واختار الديوان الملكي الأردني، اليوم الأول من عيد الفطر، لإعلان هذا الخبر السار بالنسبة للأردنيين والعائلة المالكة.