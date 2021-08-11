ولي العهد الإماراتي يعزي الرئيس تبون في شهداء الحرائق

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن ولي العهد الإماراتي قدم للرئيس تبون من خلال هذه المكالمة تعازي دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة، للشعب الجزائري إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق، معربا عن جاهزية بلده لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب.

ومن جانبه شكر رئيس الجمهورية، ولي العهد على سمو مشاعره تجاه الجزائر.