ولي العهد السعودي يعزي الرئيس تبون في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال

بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال -رحمه الله-.

وقال ولي العهد في برقية العزاء: “تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأسبق اليامين زروال -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.