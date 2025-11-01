إعــــلانات
ولي العهد السعودي يُهنئ رئيس الجمهورية بذكرى الثورة

بقلم نادية بن طاهر
ولي العهد السعودي يُهنئ رئيس الجمهورية بذكرى الثورة
قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، تهانيه، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحلول الذكرى 71 لثورة نوفمبر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تقدم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بحلول الذكرى 71 لثورة نوفمبر، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

