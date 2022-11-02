ولي العهد الكويتي يغادر الجزائر بعد ترؤسه وفد بلاده في القمة العربية الـ 31

غادر ولي العهد الكويتي اليوم الأربعاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم الجمهورية الجزائرية.

وذلك بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال 31 على مستوى القمة العربية والتي عقدت في العاصمة الجزائر.

وكان في توديعه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد ، وكذا سفير دولة الكويت لدى الجزائر محمد مرزوق الشبو، ورئيس بعثة الشرف سفير الجمهورية الجزائرية لدى دولة الكويت عبدالمالك بهدو.