ولي تلميذ يقاضي أستاذة وضعت “اللبان” في شعر إبنه ثم حلقته بباتنة

رفع الولي ” ف ب ” دعوى قضائية لدى محكمة مروانة بباتنة ضد أستاذة اللغة العربية بمتوسطة البنات بمدينة مروانة. إدعى فيها أن المشتكى منها خالفت جميع النصوص القانونية في عقاب إبنه “ر ا ف “. الذي يدرس سنة أولى في نفس المؤسسة.

وحسب الشكوى المقدمة، فقد قامت الأستاذة بوضع ودلك اللبان “العلك ” في شعره. ثم استعملت مقصا لحلق موضع العلك وأمرت بعدها تلميذا آخر باستكمال حلق بقية الشعر. وحسب نص الشكوى فإنّ مدير المؤسسة تعامل بسلبية تجاه هذه الحادثة التي أثرت على نفسية التلميذ، لذلك تحتم على الولي نقل القضية إلى أروقة المحكمة.