ولي عهد أبو ظبي يعزي في وفاة الرئيس الراحل بوتفليقة

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد. تعازيه ومواساته إلى الجزائر حكومة وشعباً. على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وغرد محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه بتويتر “رحم الله عب دالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق. وأحد رموزها الوطنية..ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين..خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة”.

وقد انتقل الى رحمة الله مساء أول أمس الجمعة، رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز 84 عاما.