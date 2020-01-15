ولي عهد البحرين يحقق حلم الفنان علي الغرير بعد وفاته

كشفت عائلة الفنان البحريني الراحل، علي الغرير، أن ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، أمر بتخصيص منزل لأسرة الفقيد.

وحسب موقع “الفن”، كتب عضو مجلس النواب البحريني أحمد محمد العامر، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “لدى الفنان علي الغرير، حلم بإمتلاك منزل بدل شقة إسكان”.

مضيفا: “للأمانة، تواصلت مع المسؤولين في وزارة الإسكان، ولكن شاء القدر أن يسبق الموت تحقيق حلم أبو خالد بإمتلاك منزل لعائلته، لكننا سنواصل المطالبة لأبنائه، وأتمنى أن يكون له مكرمة من جلالة الملك”.

ليستجيب ولي العهد البحريني، بتحقيق حلم الغرير ، وتخصيص منزل لأسرته.

وشكر وليد الغرير، شقيق الفنان الراحل، ولي العهد البحريني، على خطوته.

للتذكير، إننتقل إلى رحمة الله، صبيحة الأحد الماضي، الفنان البحريني، علي الغرير، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ47 عاما.