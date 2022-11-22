ولي عهد السعودية بن سلمان يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا

أمر ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان بنقل اللاعب المصاب ياسر الشهراني بشكل عاجل للعلاج في احدى المستشفيات الألمانية.

وقالت صحيفة “البيان” السعودية أن الامير محمد بن سلمان وضع طائرة خاصة للاعب الشهراني لنقله بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في لقاء المونديال.

و كان الشهراني قد شارك في مباراة السعودية و نظيره منتخب الأرجنتين اساسيا. قبل أن يستبدل بعد تلقيه اصابة خطيرة على مستوى الوجه و الفك آدت إلى حدوث انكسار في العظام.

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