ولي عهد الكويت يصل إلى الجزائر لترؤس وفد بلاده المشارك في القمة العربية

وصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، والوفد الرسمي المرافق له، إلى الجزائر. لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين. والتي ستعقد اليوم وغدا بالعاصمة الجزائر. تحت شعار قمة “لم الشمل العربي”، بمقر المركز الدولي للمؤتمرات “عبداللطيف رحال”.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد بلاده المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الحادية والثلاثين.

وتنطلق مساء اليوم القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وتستمر لمدة يومين.