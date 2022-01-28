ولي عهد عجمان يستقبل  سفير الجزائر لدى الإمارات

استقبل الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بدولة الإمارات، أمس الخميس، خميسي عارف سفير الجزائر لدى الإمارات.

ورحب ولي عهد عجمان بالدبلوماسي الجزائري متمنيا له طيب الإقامة والنجاح في مهمته. التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما تطرق الشيخ عمار والسفير الجزائري خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأشاد عارف بالتعاون بين البلدين في كافة المجالات، مثمناً الطفرة الثقافية الإماراتية بشكل عام وعجمان بشكل خاص.

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