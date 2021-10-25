ولي العهد السعودي يستقبل أيمن بن عبد الرحمان

إستُقبل مساء اليوم الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المملكة السعودية. وخلال اللقاء ابلغ الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية، لشقيقه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتناول الطرفان سبل تنسيق الجهود لمجابهة التحديات المناخية، واقع وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات المهمة التي يعكف البلدان على تحضيرها.

كما كان اللقاء فرصة إلى تنسيق الجهود في المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال تعزيز آليات التشاور الثنائي والحرص على تنسيق المواقف خصوصا على مستوى منظمة أوبك، من أجل استقرار وتوازن سوق النفط الدولية.

ومن جهته حمل ولي العهد السعودي التحيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى شقيقه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

هذا وحل اليوم الإثنين الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بالمملكة العربية السعودية ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة بالرياض.