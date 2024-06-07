ولَيالٍ عَشْرٍ

هاهي عشر غيمات ماطرة، أقبلت لتبلل أسقام العام بأكمله، فشدوا الوثاق كي لا تفلتوا منها خائبين.

فمن لم يستطع التقرب من الله في العشر الأواخر من رمضان يمكنه أن يبدأ من جديد في العشر الأوائل من ذي الحجة.

فينبغي للمسلم أن يضع لنفسه برنامجًا في العشر الأوائل من ذي الحجة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

فمن مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة التي فضلها الله تعالى على سائر أيام العام.

فعن ابن عباس “رضي الله عنهما” عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ»، يَعْنِي الْعَشْرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» فهذا النص وغيره يدل على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة.

وعن أفضل الأعمال للتقرب من الله في العشر الأوائل من ذي الحجة، من خلال المبادرة للتوبة النصوحة والإقلاع عن الذنب وعدم التكاسل في العبادة.

أما إذا كانت ذنوبه تتعلق بحقوق العباد فعليه برد الحقوق إلى أهلها. فلا بد من إنهاء الخصام والمشاحنات مع الآخرين استعدادًا لهذه الأيام، وخاصة مع الأقارب.

ومن أحب الأعمال في أفضل أيام الله: الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الصلاة، قرآن الكريم، قيام الليل. ذكر الله، والتهليل والتكبير والتحميد، صلة الرحم، التوبة والاستغفار، الصدقة، والأضحية.