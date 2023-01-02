وناس بديلا مع ليل في مواجهة ريمس

يواجه الدولي الجزائري آدم أوناس، وناديه ليل، اليوم الإثنين، الضيف ستاد ريمس، برسم الجولة الـ17 من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الصفحة الرسمية للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم أوناس.

كما فضل مدرب ليل، الاحتفاظ بلاعبه الدولي الجزائري ضمن قائمة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.