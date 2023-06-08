وناس صوب السد القطري ويصدم جماهير فريقه بتصريح ناري 

كشف الإعلام الفرنسي عن مفاجأة من العيار الثقيل باتفاق شبه نهائي بين الدولي الجزائري ادم وناس ونادي السد القطري.

كما فجّر موقع “فيب فوت” الفرنسي قنبلة من العيار الثقيل عن توتر العلاقة بين ادم وناس وإدارة ناديه ليل الفرنسي في والقوت الراهن.

وقال أن ادم وناس يتواجد في الطريق الصحيح لحسم صفقة انتقاله إلى السد القطري، واللعب إلى جانب مواطنه بغداد بونجاح.

إلى جانب ذلك، ادلى مهاجم الخضر بتصريح ناري يعكس العلاقة الباردة مع مسؤوليه و أنصار ليل حينما استسفر عن رأيه في شأن أفضل قاعدة جماهيرية في فرنسا، حيث قال “أفضل الأجواء في فرنسا هو ميدان نادي أولميك مارسيليا فيلودروم، حتى في ليل كنا نسمع مشجعي مرسيليا”.

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