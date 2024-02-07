وناس ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه رين خلال مواجهة ليون

يتواجد الدولي الجزائري أدم وناس ضمن القائمة الأساسية لفريقه رين خلال مواجهة ليون في منافسة كأس الجزائر.

كما يتواجد الدولي الجزائري الناشط في رين نبيل بن طالب في التشكيلة الأساسية للفريق.

وتلعب المباراة، اليوم الأربعاء، بملعب “غروباما ستاديوم” ، أين ستكون الفرصة مواتية لمهاجم الخضر لإبهار المتتبعين و عشاق فنياته.

كما ستكون الفرصة مواتية كذلك لرد الاعتبار لنفسه بعد فشله في قيادة المنتخب الوطني للتألق في كأس أمم افريقيا.