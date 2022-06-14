وناس ضمن مخططات مونزا لمقارعة كبار الكالتشيو

دخل نادي مونزا بريانزا الايطالي مضمار السباق للظفر بخدمات الدولي الجزائري ادم وناس في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما أورده نادي “نابولي ماغازين” اليوم الثلاثاء. فإن رئيس نادي مونزا بريانزا الايطالي برلسكوني يلحّ على خدمات مهاجم الخضر. ليكون أحد اللاعبين في تشكيلته التي تبحث لإحداث ثورة في ايطاليا.

كما يملك مهاجم الخضر عدد كبير من الاتصالات من مختلف الدوريات أبرزها الدوري الفرنسي على أرسهم بوردو وأولمبيك مارسيليا.

في حين يسعى كل من أودينيزي وفيورنتيا وراء المهاجم الفنان.

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