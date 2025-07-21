وناس مطلوب في “الليغا” و”الكالتشيو”

دخل لاعب “الخضر” آدم وناس، دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، تحسبا لضمه خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ويتواجد وناس، حرا من أي التزام، بعد نهاية عقده مع نادي السد القطري. الذي لعب له الموسم الماضي، قادما من ليل الفرنسي.

وكشف الاعلامي الفرنسي، سيباستيان دينيس، صحفي موقع “فووت ميركاتو”، أن وناس، مطلوب بقوة في نادي لوريان الفرنسي.

مضيفا أن الدولي الجزائري، يحظى أيضا باهتمام أندية من “الليغا” و”السيري أ” ويتعلق الأمر بكل من خيتافي الاسباني. إلى جانب بولونيا وتورينو الايطاليين.