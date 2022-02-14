وناس مُتحمس لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي

آبدى النجم الدولي الجزائري، آدم وناس، تحمسه الكبير لمواجهة فريق برشلونة الاسباني.

لاعب فريق نابولي الايطالي، نشر اليوم الإثنين صورة له من الحصة التدريبية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

كما أرفق الجناح الجزائري الصورة التي نشرها بعبارة:”المحطة القادمة: برشلونة”.

ويواجه نادي الجنوب الإيطالي يوم الخميس بملعب “كامب نو” مضيفه برشلونة في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

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وقع أمسية الخميس النجم الدولي الجزائري “آدم وناس” هدفا رائعا في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وناس منح التقدم لنابولي الايطالي في مواجهة الضيف ليستر سيتي الانجليزي بملعب “دييغو أرماندو مارادونا”.

وسجل وناس الهدف الأول للبارتينوباي في الدقيقة ال4 في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات.

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عاد النجم الدولي الجزائري لاعب نابولي الإيطالي “أدم وناس” للمُشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

“وناس” دخل بديلا في الدقيقة ال83 مكان زميله لوزانو قبل أن يوقع الهدف الرابع للبارتينوباي في الدقيقة ال90.

وفاز نابولي برباعية كاملة مقابل هدف وحيد على ليجيا وارسو في الجولة ال4 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

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تعرض النجم الدولي الجزائري “آدم وناس” لسرقة على الطريقة الهوليودية السبت بمنزله بمدينة نابولي الايطالية.

وذلك بمرآب منزله، لدى عودته صباح السبت من تدريبه مع الفريق وقبل التنقل الى مدينة ميلانو لمواجهة ميلان.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، كان لصان ينتظران اللاعب قرب منزله الواقع في أحد أرقى الأحياء في نابولي.

ولدى عودته قاما بتوقيفه وأجبراه على تسليمهما ساعته والمال الذي كان بحوزته وسلسلة ذهبية قيمتها خمسة آلاف يورو.

وشارك جناح الخضر كبديل في مواجهة سانسيرو التي انتهت بفوز نابولي بهدف يتيم دون رد سهرة الأحد.