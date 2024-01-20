وناس :”نسعى لإعادة نفس سيناريو السنغال الفائز بالطبعة الماضية”
بقلم عزيز طالبي
أبدى الدولي الجزائري أدم وناس ثقة الكبيرة في إمكانيات اللاعبين للعودة بنتيجة إيجابية أمام منتخب موريتانيا والتأهل إلى الدور القادم.
وقال أدم وناس في تصريحه خلال المنطقة المختلطة ” متفائلون صنعنا عدد من الفرص لكن لم نسجل البعض منها، صنعنا 3 فرص و سجلنا اثنين منها، سيطرنا على الفرص الأخيرة”
و أضاف مهاجم ليل الفرنسي “بهذا المنوال سنفوز بالمباراة القادمة، السنغال عاشت نفسي الوضعية في الكان السابق عندما تأهلت بصعوبة إلى الدور الثاني و فازت بكأس افريقيا”
كما ختم الجناح الطائر للخضر “تتذكرون أكلمت الدور الأول بـ 5 نقاط لكنها حسمت البطولة لصالحها”.
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