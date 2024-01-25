وناس :”نفوز معا وننهزم معا.. سنسعى لإعادة الجزائر إلى المستويات الكبيرة”

وجه الدولي الجزائري ادم وناس رسالة خاصة للجزائريين التي تخص الإقصاء المر الذي شارك فيه رفقة زملائه في الكان.

وقال ادم وناس خلال كلامه عبر صفحته الرسمية على انستغرام “حاولت و جربت في الكان، لا أريد التعبير عن مشاعري، تعلمون ذلك، قدمت كل ما أملك وحاولت تقديم الإضافة المرجوة مني، لا أتوقف عن التفكير أنه كان يجب علي التسجيل في كل وقت.. أسف”.

كما أضاق ادم وناس “كنت أحلم بخوض الكان لأبنائي و العائلة والشعب ونفسي كذلك، خاصة وأنني أصبت في السنة الماضية، التي لم تكن لي نفس الرغبة مثل الموسم الحالي”.

وختم لاعب ليل الفرنسي “أحببت أن يفرح كل العائلة والأحباب مثل سنة 2019، بصراحة، كان المستوى غير كاف لتحقيق ذلك، ابرز دليل الإقصاء، إننا الجزائر نفوز معا وننهزم معا”.

كما ختم شوشو الخضر “نسعى لإعادة الجزائر إلى مستوى أكبر في قادم المناسبات”.

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