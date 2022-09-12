وناس :”هذه هي أسباب هزيمتنا أمام أولمبيك مارسيليا”

كشف الدولي الجزائري ادم وناس أسباب الخسارة المخيبة أمام أولمبيك مارسيليا بملعب “فيلودروم” في الجولة السابعة.

وقال وناس في تصريحه الذي نقله موقع “لو بتي ليلوا”، اليوم الإثنين، :”بصراحة، ربما لم يكن لدينا الوقت كافيا لتغيير النهج التكتيكي مع فريقنا، لانه يتطلب وقتا و جهدا”.

و أضاف :”لقد بدأنا بشكل جيّد أمام مارسيليا لكن بعد التعادل تراجعنا. كان يجب علينا أن نضغط بشكل أكبر، و ان نمنع لوام من اللعب”.

كما ختم :” الخطأ أننا أعطيناهم مساحة كبيرة”.

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