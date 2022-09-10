وناس وزدادكة أساسيان رفقة ليل في مواجهة مارسيليا

يواجه الدوليان الجزائريان، آدم أوناس، وحكيم زدادكة، رفقة ناديهما لليل، فريق مارسيليا، ضمن الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية والتي ضمت أوناس، وزدادكة.

كما يعول مدرب ليل، على تألق أوناس، في المباراة الماضية، وجاهزية زدادكة، في سعيهم للإطاحة بأولمبيك مارسيليا

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع آدم اوناس، وناديه ليل، بمضيفهم مارسيليا، تدخل ضمن الجولة السابعة من الليغ1.