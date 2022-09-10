وناس وزدادكة أساسيان رفقة ليل في مواجهة مارسيليا
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدوليان الجزائريان، آدم أوناس، وحكيم زدادكة، رفقة ناديهما لليل، فريق مارسيليا، ضمن الليغ1 الفرنسية.
وكشفت إدارة نادي ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية والتي ضمت أوناس، وزدادكة.
كما يعول مدرب ليل، على تألق أوناس، في المباراة الماضية، وجاهزية زدادكة، في سعيهم للإطاحة بأولمبيك مارسيليا
يذكر أن هذه المباراة التي تجمع آدم اوناس، وناديه ليل، بمضيفهم مارسيليا، تدخل ضمن الجولة السابعة من الليغ1.
La composition pour #OMLOSC avec la première titularisation sous le maillot lillois pour @_lc30_ 🧤@CazooFR pic.twitter.com/aFRBxbr2XN
— LOSC (@losclive) September 10, 2022
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