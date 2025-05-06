وناس وعطال خارج قائمة السد في كأس قطر !

خلت قائمة نادي السد القطري، المعنية بمواجهة الخريطيات، في كأس أمير قطر، من الثنائي آدم وناس ويوسف عطال.

ويلتقي السد، صاحب الـ 19 لقبا في كأس أمير قطر، مساء اليوم الثلاثاء، بالخريطيات على ملعب “الثمامة”، برسم ثمن النهائي.

وكشف المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء الكأس. والتي شهدت غياب وناس وعطال، بينما سجّل الجزائري الآخر، بوناصر، حضوره في القائمة.

ويغيب وناس، عن لقاءات السد القطري، لقرابة 3 أشهر، حيث يعود آخر ظهور له، إلى تاريخ 17 فيفري الماضي، بمناسبة لقاء باختاكور الأوزبكستاني. في دوري أبطال آسيا، وهو الذي اكتفى بـ 5 مشاركات جميعها في المنافسة القارية.

بينما يُرجح غياب عطال، عن مباراة الكأس أمام الخريطيات. لمعاناته من إصابة، بعدما كان قد شارك في آخر لقاء أمام كاواساكي الياباني، في ربع نهائي الأبطال.