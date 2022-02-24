وناس وغولام بديلان أمام برشلونة في قمة الدوري الأوروبي !

كشف لوتشيانو سباليتي، مُدرب فريق نابولي الايطالي، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة برشلونة الاسباني.

حيث لم تضم تشكيلة التقني الايطالي الثنائي الدولي الجزائري، آدم وناس، وفوزي غولام.

وسيبدأ الثنائي موقعة العودة من الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الدوري الأوروبي من على مقاعد البدلاء.

كما انتهى لقاء الذهاب بملعب الكامب نو بين الفريقين بهدف لهدف في حين ستنطلق مواجهة العودة بداية من الساعة 21:00 بملعب دييغو أرماندو مارادونا.

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