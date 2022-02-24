وناس وغولام يُشاركان بديلان ويُودعان الدوري الأوروبي بخسارة قاسية أمام البارصا !

ودع سهرة اليوم الخميس فريق نابولي الإيطالي منافسة كأس الدوري الأوروبي بخسارة قاسية أمام برشلونة الاسباني.

موقعة العودة من الدور ثمن النهائي عرفت فوز البارصا برباعية كاملة لهدفين بملعب دييغو أرماندو مارادونا.

كما سمحت هذه النتيجة للبارصا ببلوغ الدور ربع النهائي بعد التعادل في لقاء الذهاب بملعب الكامب نو بهدف لهدف.

أدم وناس ومواطنه فوزي غولام شاركا بديلان بداية من الدقيقة ال74 لكن دون جدوى.