وناس يؤكد جاهزيته لقمة كوت ديفوار برسالة قوية !

أكد النجم الدولي الجزائري آدم وناس جاهزيته لموقعة المنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار المُقررة غدا الخميس.

وناس الذي اندمج بشكل كلي في التدريبات الجماعية للخضر أمسية اليوم الأربعاء نشر صورة له من الحصة التدريبية.

وأرفق نجم نادي نابولي الايطالي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة:”نُقدم كل شيئ، كلنا معا”.

ويهدف الخضر لتجاوز كوت ديفوار غدا الخميس في لقاء الجولة الثالثة من أجل بلوغ ثمن نهائي الكان.

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كشف باتريس بوميل، مدرب كوت ديفوار، صبيحة اليوم السبت، الأسباب التي جعلت الخضر يتعثرون في الجولة الأولى من الكان أمام سيراليون.

وتحدث التقني الفرنسي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، قبل ملاقاة الفيلة لسيراليون قائلا :”أمام الجزائر خلقوا العديد من الفرص”.

وواصل :”الجزائر لعبت جيدا، وسيراليون فرضت عليها نسقا معينا، ولاعبوها يتوجهون بسرعة للهجوم، مما أربك الجزائر”.

وختم :”سيراليون قوية، وأثبتت ذلك أمام الجزائر وقبلها أمام نيجيريا، إنهم لا يرضون بالهزيمة”.

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وتعثر الخضر في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي. بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

وشهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطولة بمدينة دوالا. وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي. عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”

قبل ان يضيف الرئيس قائلا:”نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.”

وللاشارة، تعادل المنتخب الوطني سلبيا 0/0 أمام المنتخب السيراليوني الثلاثاء الماضي في أول خرجة له في كان الكامرون.