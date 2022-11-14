وناس يدعم نجم المغرب بعد تأكد غيابه عن المونديال

عبر النجم الدولي الجزائري، آدم وناس، عن دعمه الكبير للاعب المغربي، أمين حارث، بعد تأكد غيابه عن منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

حيث نشر لاعب، ليل، الفرنسي أمسية اليوم صورة لنجم أولمبيك مارسيليا على خاصية “الستوري” في حسابه الرسمي على “أنستغرام”.

كما أرفق وناس الصورة بعبارة:”تحلى بالقوة أخي،.. إنه اختبار وأنا متأكد من أنك ستعود أقوى”.

ويُذكر أن حارث أُصيب سهرة الأحد في لقاء لوام أمام موناكو وسيغيب بصفة رسمية عن المونديال.