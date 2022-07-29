وناس يقترب من مُغادرة نابولي وهذه وجهته !

كشف الصُحفي الإيطالي، ألفريدو بيدولا، أن النجم الدولي الجزائري، آدم وناس، سيُغادر فريقه نابولي رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث قال بيدولا لقناة سكاي سبورت الإيطالية:”بكل تأكيد وناس سيغادر نابولي ويملك عديد العروض”.

قبل أن يُضيف:”الوجهة الأقرب لوناس ستكون أحد أندية الدوري الإيطالي”.

كما ختم الصحفي”نابولي يسعى لاستقدام جياكومو راسبادوري من ساسولو، وذلك سيكون عبر صفقة مُقايضة يكون وناس طرفا فيها خاصة وأنه يُثير اهتمام إدارة ساسولو “.