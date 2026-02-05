وناس يقود الشمال لفوز ثمين أمام العربي بهدف رائع في الدوري القطري

قاد الدولي الجزائري، آدم وناس، ناديه الشمال لتحقيق فوز مهم أمام العربي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري القطري.

مؤكّدًا بدايته القوية منذ التحاقه بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وسجّل وناس هدف الانتصار بطريقة رائعة في الدقيقة الـ86، بعدما أطلق تسديدة يسارية محكمة استقرت في شباك المنافس. مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة حتى دقائقها الأخيرة.

ويواصل وناس تأكيد جاهزيته الفنية، إذ خاض منذ التحاقه بنادي الشمال خلال الميركاتو الشتوي ثلاث مباريات في الدوري. تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد، إلى جانب تسجيله هدفًا آخر في مواجهة كأس قطر أمام الخريطيات، ما يعكس سرعة اندماجه وتأثيره المباشر مع الفريق.

هدف #الشمال الثاني عن طريق اللاعب ادم اوناس#الشمال_العربي | #دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/9qrLwS1hAd

— نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) February 5, 2026