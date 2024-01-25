وناس يودع بلماضي برسالة مؤثرة

ودع مهاجم الخضر أدم وناس الناخب الوطني جمال بلماضي عبر رسالة خاصة له في حسابه الخاصة على “انستغرام”.

وقال ادم وناس في رسالة الوداع “سأظل دائما فخورا بتمثيل الجزائر في المحافل الرياضية”

كما أضاف أدم وناس “أشكركم جميعا على الرسائل، لا أعرف كيفية شكرهم، تحية لكوت ديفوار على هذه الكان والبنايات الجميلة”.

واردف مهاجم ليل الفرنسي “أتذكر جيدا أني مرتبط مع الجزائريين بشكل أكبر لأننا شاركنا في نفس الألم و الإحباط، سأظل دائما فخور بتمثيل الجزائر”.

كما ختم خريج أكاديمية بوردو “لن أنسى مدربنا بجمال لن ننساك أبدا لا أحد ينسى عام 2019 و كل ما قدمته للاعبين والجزائر، أتمنى لك مشوارا طيبا، شكرا لك”.

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