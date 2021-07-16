“وناس” يُباشر التحضيرات مع نابولي

باشر اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “آدم وناس” تحضيراته رفقة فريقه “نابولي” الإيطالي الذي عاد إليه خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الجنوب الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لجناح المُنتخب الوطني في الحصة التدريبية لأشبال المُدرب الجديد “سباليتي”.

وعاد وناس لفريق البارتينوباي بعد تجربة قصيرة مع ناديي كالياري وكروتوني، وذلك بعد إصرار المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي.

نابولي طار أمس إلى مدينة ديمارو الإيطالية التي ستشهد المرحلة الأولى من تحضيرات الفريق تحسبا للموسم الجديد.