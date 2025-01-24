وناس يهنّئ مولودية الجزائر على فوزها في الداربي بطريقته الخاصة

هنّأ مهاجم المنتخب الوطني سابقا، ولاعب السد القطري حاليا، آدم وناس، بطريقته الخاصة، نادي مولودية الجزائر بعد فوزه بالداربي العاصمي أمام اتحاد العاصمة بنتيجة 3-0.

وخصّ أدم وناس صديقه المقرّب، أمين مسوسة، برسالة تهنئة عبر “ستوري” حسابه الرسمي على أنستغرام، وكتب: “مفرقعة نارية صغيرة”، في إشارة للأداء الكبير الذي قدمه في الداربي.

وتخرّج أمين مسوسة في أكاديمية نادي بوردو الفرنسي الذي تكوّن فيه آدم وناس، وشقّ طريقه صوب البطولة الإيطالية مع نادي نابولي.

وأضاف آدم وناس في “ستوري” ذاته: “هذا ما نريده”، وهو ما يؤكد حبه وعشقه لنادي مولودية الجزائر الذي ارتبط بالانتقا إليه في وقت سابق.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]