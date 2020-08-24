ونوغي: اعتماد 15 مقياسا في توزيع الإشهار ابتداءً من جانفي

كشف مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، اليوم الاثنين، عن الـ 15 مقياس الجديد الذي تم اعتماده في توزيع الإشهار.

وقال ونوغي، خلال ندوة صحفية حول توزيع الإشهار، أن “توجيهات الحكومة كانت واضحة في هذا المجال”.

مشيرا في السياق ذاته أنه “تم إعداد 15 مقياس في محاولة لنا للمساهمة في تطهير القطاع من أناس لا علاقة لها بالصحافة “.

وأشار ونوغي “أعتقد أن اتصالاتي بكم مكنتنا من تزكية واعداد الـ 15 مقياس، وهي معايير انتقالية”.

واوضح ونوغي أن “الـ 15 مقياس تم توزيعه على جزئين، حيث ان 8 منها يتعلق بتكوين الملف فيما تتعلق السبعة الاخرى بمعايير انتقالية لكيفية الاستفادة من الاشهار العمومي”.

وتطرق ونوغي في حديثه إلى اهم المقاييس التي تضمنها المشروع بإعتبار المؤسسة الاعلامية هي مؤسسة اقتصادية تجارية و اعلامية في الوقت ذاته.

وقال ونوغي أن “مشروع المؤسسة لا يقوم فقط على الاعتماد على اشهار لاناب بل يجب على كل مؤسسة التوجه نحو تنويع مذاخيلها”.

وتطرق ايضا ونوغي إلى مقاييس تكوين الملف وقال ” تكوين الملف موزع لدى كل مدرء المؤسسات الإعلامية، ويحوي على سجل تجاري، وإعتماد وزارة الاتصال، تصريح وجوبي بالضرائب، شهادات التعريف الاحصائي والجبائي وكذا الوضعية تجاه صندوق الضمان الإجتماعي”.