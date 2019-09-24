“وهبي الخزري” يتجاهل “بلماضي” ويُثير الإستغراب في جائزة the best

أثار قائد المنتخب التونسي “وهبي الخزري” استغراب الكثيرين عندما تجاهل مدرب الخضر جمال بلماضي في تصويت جائزة the best لأفضل مدرب في العالم.

حيث اختار نجم فريق سانت إيتيان الفرنسي ديدي ديشان في المركز الأول وبيب غوارديولا في المركز الثاني إضافة إلى يورغن كلوب ثالثا.

ويطرح تصويت الخزري عديد التساؤلات بما أنه شارك في الكان وشاهد عن قرب الدور الذي لعبه “بلماضي” في تتويج محاربي الصحراء باللقب القاري.

هذا وصوت قائد المنتخب القطري “حسن الهيدوس” زميل بونجاح في السد القطري على جمال بلماضي واختاره في المركز الأول.