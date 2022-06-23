وهبي : “نحن سعداء لكوننا في نفس المجموعة مع الإخوة الجزائريين”

أبدى محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 18 سنة سعادته الكبير بالتواجد في مجموعة التي تضم كل من إسبانيا وفرنسا والجزائر.

كما قال عن مواجهة الجزائر “سعيد جدا بتواجدنا في مجموعة قوية ومواجهة منتخبات قوية مثل اسبانيا وفرنسا وأمام أشقائنا الجزائريين”.

وأضاف ” أنا متفائل أن تكون المباريات جميلة جدا و تنافسية”.

يذكر. ان منتخب المغرب سيواجه كل من فرنسا. اسبانيا. الجزائر في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

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