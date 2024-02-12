وهران:أيام إعلامية حول المدرسة العليا للإدارة العسكرية

انطلقت، اليوم بمركز الإعلام الإقليمي “الشهيد بوبرناس محمد” للناحية العسكرية الثانية بوهران. فعاليات الأيام الإعلامية حول المدرسة العليا للإدارة العسكرية “المجاهد المرحوم أخاموخ الحاج موسى” لوهران.

وأبرز نائب قائد الناحية العسكرية الثانية، اللواء لعفيد حساني. الذي أشرف على مراسم الإفتتاح، أن هذه التظاهرة التي تستمر أربعة أيام “تدخل ضمن المخطط الاتصالي لقيادة الجيش الوطني الشعبي لسنة 2023-2024 الهادف. إلى التعريف بسلاح المعتمدية بالجزائر و الذي عرف قفزة نوعية بفضل الاهتمام الذي توليه إياه قيادة الجيش الوطني الشعبي”.

وأضاف اللواء لعفيد أن “درجة الاحتراف والامتياز التي وصل إليها الجيش الوطني الشعبي يفرض على المؤسسات التكوينية. أن تركز على جانب التواصل مع المواطنين. تماشيا مع توجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بضرورة ترقية المكانة الرفيعة لرابطة جيش-أمة”.

ومن جهته، أشار قائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية، العميد كوزة كريم . إلى أن التظاهرة الإعلامية المفتوحة أمام وسائل الإعلام و المواطنين “فرصة للتعرف على مهام ونشاطات المدرسة وأخذ فكرة عن التخصصات العسكرية والعلمية. التي تتوفر عليها و المعارف التي يتلقاها الطلبة بمختلف فئاتهم”ليضيف أنها “سانحة متجددة للاطلاع عن قرب. على عتاد وتجهيزات سلاح المعتمدية في إطار المهام الموكلة له ضمن سلسلة الدعم اللوجيستي للجيش الوطني الشعبي”.

ونوه العميد كوزة كريم إلى أن “المدرسة العليا للإدارة العسكرية المجاهد المرحوم أخاموخ الحاج موسى تعكف على غرار كافة هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي على إتباع نهج واضح مبني على المعالم الكبرى لمنظومة التكوين والتدريب داخل هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي بصفة عامة”.

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