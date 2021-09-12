وهراني ميسور سيزرع في قلبك السرور

صاحب إعلاننا الثالث من ولاية وهران، رجل محترم وصادق يبلغ من العمر55سنة، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، يريد أن يكون له فرصة مع إمرأة جادة وصريحة، سنها لا يتجاوز45سنة، يزرع في قلبها السرور

يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ، شرطه أن تكون ماكثة في البيت وطويلة القامة. علما أنه تاجر ميسور ولديه سكن خاص، خفيف الروح وطيب المعشر بشهادة كل من يعرفه.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135544