وهران.. أحكام بالمؤبد و10 سنوات سجنا نافذا في قضية 14 قنطار الكيف

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بوهران اليوم أحكام بالسجن المؤبد وأخرى بـ10 سنوات سجنا نافذا في قضية 14 قنطارا من الكيف.

والتمس ممثل النيابة العامة أحكاما بالمؤبد ضد المتهمين الثمانية الذين يوجد واحد منهم في حالة فرار.

وتعود وقائع هذه القضية إلى أفريل من سنة 2016 عندما تلقت مصالح الأمن معلومات حول شبكة للاتجار بالمخدرات.

يترأسها حاج محمد، في حالة فرار، الذي كان يتكفل بإدخال المخدرات من المغرب وإيصالها حاسي مسعود عبر وهران بشاحنة.

وحسب قرار الإحالة فإن شاحنة كانت ستنقل المخدرات من ندرومة في اتجاه وهران ثم يقوم أشخاص آخرون بإيصالها إلى حاسي مسعود.

وسمحت التحقيقات بحجز في المحطة البرية بحي “الحمري” شاحنة تبريد محملة بـ795 كلغ من الكيف.

وتوقيف سائقها الذي كان بحوزته رخصة سياقة مزورة، وكذا شخصين آخرين قدموا من جنوب البلاد لاستلام المركبة.

وسمحت التحقيقات من 610 كلغ حجز اخرى من الكيف بعين تموشنت على متن شاحنة ومركبتين لتأمين الطريق وتوقيف أربعة أشخاص.

وقد بينت التحقيقات في هذه القضية أن الموقوفين لهم علاقة مع شبكة دولية للاتجار بالمخدرات.

حيث تم في السابق توقيف العديد من أعضائها ومحاكمتهم وإدانتهم بتهريب المخدرات.